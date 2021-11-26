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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tayvan'da lider Tsai ile görüştü - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tayvan'da lider Tsai ile görüştü

26.11.2021 10:27
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tayvan'da lider Tsai ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi üyesi siyasetçiler, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a yaptıkları sürpriz ziyarette, Ada'nın lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi siyasetçiler, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a yaptıkları sürpriz ziyarette, Ada'nın lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

ABD'nin Tayvan'da "defakto elçiliği" gibi çalışan Tayvan Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin beş üyesinin Tayvan'a geldiği duyuruldu.

Açıklamada, siyasetçilerin Tayvan'da üst düzey liderlerle görüşeceği ifade edildi.

Heyet, Ada'nın lideri Tsai ile görüştü

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ada'ya sürpriz bir ziyaretle gelen heyeti ve Tayvan Amerikan Enstitüsü Direktörü Sandra Oudkirk'i, başkent Taipei'deki ofisinde kabul etti.

Tsai, görüşmede yaptığı konuşmada, Tayvan'ın ABD ile ortak değerleri güçlendirmek ve bölgedeki huzur ve istikrarı güvence altına almak için iş birliğini artıracağını ifade etti.

Heyette bulunan Demokrat Mark Takano da özgür ve güvenli bir Hint Pasifiği bölgesi için taahhüt ve karşılıklı sorumluluklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu ortak ve müttefiklerine hatırlatmak için Tayvan'da olduklarını söyledi.

Takano, ABD'nin Tayvan ile ilişkisinin "oldukça sağlam" olduğunu belirtti.

Heyette, Takano'nun yanı sıra Nancy Mace, Elissa Slotkin, Colin Allred ve Sara Jacobs'ın olduğu öğrenildi.

Bir ayda 2. ziyaret

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi, 9 Kasım'da da Tayvan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Amerikalı siyasetçilerden oluşan başka bir heyet de haziran ayında Ada'yı ziyaret etmişti.

Diğer yandan ABD, Tayvan'ı Başkan Joe Biden'ın ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta çevrim içi düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Zirvesi"ne davet etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan 110 kişilik davetli listesinde "Tayvan" adına yer verilmişti.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cı Fınglien, yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin açıkladığı katılımcı listesinde Tayvan'ın yer almasını "hata" olarak niteleyerek "ABD ile Ada arasındaki her türlü resmi temas biçimine karşı çıkıyoruz." ifadesiyle davete tepki göstermişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın fiili bağımsızlığının hukuki bir statü kazanmasına, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Temsilciler Meclisi, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tayvan'da lider Tsai ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tayvan'da lider Tsai ile görüştü - Son Dakika
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