ABD, yılan hikayesine dönen Türkiye'ye F-16 satışı için tüm engelleri kaldırdı - Son Dakika
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ABD, yılan hikayesine dönen Türkiye'ye F-16 satışı için tüm engelleri kaldırdı

07.12.2022 10:54

ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının son halinden Temsilciler Meclisince Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler çıkarıldı. Türkiye'nin talep ettiği 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve silah satışının gerçekleşmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

F-16 SATIŞINI KISITLAYAN KOŞULLAR YER ALMADI

Anadolu Ajansı, kongrenin iki kanadının genel kurulunda oylanacak tasarı metninin son haline ulaştı. Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı. İlgili maddelerin çıkarılması, daha önce New Jersey Senatörü Bob Menendez ile Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının Senato versiyonuna eklenmemesinin ardından geldi.

MUAFİYET İÇİN 2 ŞART

Temsilciler Meclisinde kabul edilen söz konusu eklemelerle, Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken, bu maddenin muafiyeti ise şu şartlara bağlanıyordu: "Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği ve bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduktan sonra başkan bu maddeye muafiyet uygulayabilir." Menendez ve van Hollen'ın sunduğu maddeler Senato tasarısına eklenmezken, Pappas ve destekçilerinin sunduğu tasarı Temsilciler Meclisinde 14 Temmuz'da kabul edilmiş ve eklenmişti.

SATIŞ İÇİN TEBLİGATA KONGREDEN İTİRAZ GELMEMESİ GEREKİYOR

Kongreden bu adımın gelmesinde, Türk diplomatların ve Dışişleri Bakanlığının Washington'daki çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor. İlgili maddelerin konferans komitesinde çıkarılmasıyla, Türkiye'nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresinin elinden alınmış oldu ancak silah satışının yapılabilmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor. Diğer taraftan, başta Menendez olmak üzere Türkiye karşıtlığı ve Rum lobisine yakınlığı bilinen kongre üyeleri, her fırsatta Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceğini açıklıyor.
Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.

Kaynak: AA
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