ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturuma başladı.

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturuma başladı.

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibariyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak.

Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde söz konusu azil maddelerine yönelik oylama ise oturumun sonunda yapılacak.

Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

Pelosi'den Trump'ın mektubuna yanıt

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın azil sürecine yönelik dün kendisine gönderdiği 6 sayfalık mektuba yanıt verdi.

Gazetecilere konuşan Pelosi, söz konusu mektubu "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Pelosi'ye "en kötü Temsilciler Meclisi Başkanı"

Trump, Pelosi'nin söz konusu açıklamalarının olduğu bir haberi Twitter hesabından paylaşarak, "(Pelosi) Tarihin en kötü Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçecek. Zaten bir kere kapı dışarı edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkındaki azil sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Radikal sol tarafından bugün (Anayasayı ihlalle) suçlanacağıma inanabiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmayan Demokratlar; ben yanlış bir şey yapmadım." ifadelerine yer verdi.

Trump, kendisine yapılanların bir daha hiçbir ABD başkanına yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bana dua edin." ifadesini kullandı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül'de basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bill Clinton, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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