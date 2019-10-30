Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki
Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

53 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini son derece gülünç buluyor, şiddetle kınıyorum.

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini son derece gülünç buluyor, şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını değerlendirdi.

ABD'nin, Amerika kıtasındaki yerlilere uyguladığı soykırımın dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir leke ve yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylemin silsilesi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, ABD'nin bu katliamlarla da yetinmeyip milyonlarca Afrikalıyı köleleştirdiğini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD'de bugün dahi Afrika kökenli insanların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü hatta zaman zaman polis tarafından hunharca katledildiğini hatırlatarak, "Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç buluyor, bu kararı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Saadet Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür
Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]