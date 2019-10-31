Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki
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ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

6 saat önce

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, Türk dünyasının vicdanında hükümsüz olduğunu belirttiği ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı.

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki, System.String[]

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, Türk dünyasının vicdanında hükümsüz olduğunu belirttiği ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararın Türk milleti adına değil, ABD halkı adına utanç verici olduğunu vurguladı.

Kararı şiddetle kınadığını bildiren Çelebi, "Bu karar, Türk milleti ve Türk dünyası vicdanında hükümsüzdür. Bu kararla ABD gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. ABD, Türk milletinin gözünde iki yüzlü, güvenirliğini yitirmiş, çıkarcı ve Türk düşmanı bir devlettir. Türk milleti ve Türk dünyası bunu asla unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tarihi siyasete göre şekilendirmeye çalışmasının büyük hata olduğunu kaydeden Çelebi, "Tarih adına da utanç vericidir. ABD yönetimini de aynı hataya düşmemesi için uyarıyorum. Bu hatadan vazgeçin ve kararı yok sayın, çöpe atın. Zira bu karar, çok değil 30 yıl önce Karabağ'da, Hocalı'da yaşananları yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çelebi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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