ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan karara tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan karara tepki gösterdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararının hiçbir tarihi gerçeklikle bağdaşmadığına işaret etti.

Egemen güçlerin kendilerini tarihçilerin yerine koyarak tarihsel vakaları hiçbir tarihi gerçeklikle bağdaşmayacak şekilde kullanmaya çalıştığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"ABD, 'sözde Ermeni soykırımı' hadisesini işine geldiği gibi ülkemize karşı adeta bir silah gibi kullanmaya çalışmakta. Hiçbir ahlaki değerle bağdaşmayan bu şantajcı hamleleri ülkenin duyarlı bireyleri, ülkeye aidiyet duygusu ile bağlılık hisseden sivil toplum kuruluşları olarak reddediyor ve kınıyoruz. ABD, ülkemizi baskı altına almak, ülke üzerinde söz sahibi olmak için tamamen politik hesaplarla zaman zaman bu olayı gündemine taşımakta. Sözde modern dünya, mazlumlara ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü zulüm, baskı, tecrit, sürgün, ölüm ve yıkımlara karşı gözü kör, kulak sağırları oynayarak ve zımni veya açık şekilde destekleyerek asıl soykırımı kendileri insanlığa yaşatmakta. Bu tür gerçek dışı, kendi iç kamuoylarını tatmine yönelik, popülist lobici karar tasarılarını reddediyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Van, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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