ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava... - Son Dakika

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ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava...
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:52 Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.
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