ABD Temsilciler Meclisinden Hindistan'a S-400'ler için yaptırım muafiyeti adımı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisinden Hindistan'a S-400'ler için yaptırım muafiyeti adımı

15.07.2022 17:55
ABD Temsilciler Meclisinden Hindistan'a S-400'ler için yaptırım muafiyeti adımı

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan'a Rusya'dan aldığı S-400'lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi.

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan'a Rusya'dan aldığı S-400'lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi.

Temsilciler Meclisinde dün onaylanan NDAA'nın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaklaşık 650 eklemenin yapıldığı NDAA'ya Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı için uygulanması planlanan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin bir madde eklendi.

Hindistan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın sunduğu tasarı eki, dün yapılan oylamada kabul edildi.

Ekte, S-400 satın alımından dolayı Hindistan'a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.

ABD'nin çifte standardı

Hindistan, 2019'da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından S-400'lerin sevkiyatının ardından yapılan açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet kararı vermedikleri kaydedilmişti.

Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetlerinin olmadığını öne sürse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.

Buna karşın, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

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