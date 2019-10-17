Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi

17 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul tarafından sunulan tasarı 60'a karşı 354 oyla Meclisten geçti. Tasarıya "hayır" oyu veren 60 vekilin de Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararının eleştirildiği tasarıda ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapıldı.

Oylama sonrası tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Engel, "Bugün göz önünde bulundurduğumuz bu tasarı, Trump'ın Suriye'deki politikasını her iki parti olarak reddeden açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:46:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]