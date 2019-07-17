Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın paylaşımlarına kınama
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ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın paylaşımlarına kınama

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın paylaşımlarına kınama, System.String[]
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisi bugün, Trump'ın 4 kadın Kongre üyesini hedef alan, "ırkçı" olarak nitelendirilen Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını oyladı.
Tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi.
Başkan Trump, pazar günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.
Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.
Trump'ın paylaşımları ülkede tepkilere yol açmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:01 Kaynak: AA
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