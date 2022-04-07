ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın iki eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın iki eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

07.04.2022 01:57
ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın iki eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

ABD Temsilciler Meclisi, Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrılarını reddeden eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanları Peter Navarro ve Dan Scavino'nun "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi, Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrılarını reddeden eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanları Peter Navarro ve Dan Scavino'nun "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin daha önce aldığı tavsiye kararı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

Genel Kurul, 203 "hayır" oyuna karşı 220 "evet" oyu ile kabul ettiği kararda, 6 Ocak Komitesinin ifade çağrılarını reddeden Navarro ve Scavino'nun "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın iki eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın iki eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika
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