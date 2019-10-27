Son Dakika Haberleri: ABD temsilcisi Halilzad Afganistan'da
Son Dakika Güncel ABD temsilcisi Halilzad Afganistan'da

ABD temsilcisi Halilzad Afganistan'da

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

ABD temsilcisi Halilzad Afganistan'da, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gani, çıktığı yeni barış turu kapsamında başkent Kabil'i ziyaret eden Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Halilzad, Cumhurbaşkanı Gani'ye barış çalışmaları konusunda bilgi verdi.

İcra Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre de Halilzad ile Abdullah, Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için yapılacak yeni barış çalışmalarını konuştu.

Halilzad, 21 Ekim'de çıktığı yeni barış turu kapsamında geçen günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da bir araya gelmişti.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen, Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.


Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.


Barış görüşmeleri süreci


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.


Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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