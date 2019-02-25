Son Dakika Haberleri: ABD Temsilcisi Taliban'ın Kurucularından Beradar ile Görüştü

ABD Temsilcisi Taliban'ın Kurucularından Beradar ile Görüştü

42 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın kurucularından ve Katar ofisi sorumlusu Molla Abdul Gani Beradar ile Doha'da görüştü.

ABD Temsilcisi Taliban'ın Kurucularından Beradar ile Görüştü, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın kurucularından ve Katar ofisi sorumlusu Molla Abdul Gani Beradar ile Doha'da görüştü.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Beradar ve beraberindeki Taliban heyetiyle öğle yemeğinde buluştuklarını belirtti.

İlk kez Molla Abdul Gani Beradar ile bir araya geldiğini ifade eden Halilzad, görüşmelere başlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ile Taliban arasında barış görüşmelerinin resmi olarak yarın başlayacağı bildirildi.

Taliban'ın kurucuları arasında yer alan ve Pakistan devletinin gözetiminde 8 yıl hapiste tutulduktan sonra geçen yıl serbest bırakılan Molla Abdul Gani Beradar, örgütün eski liderlerinden Molla Ömer'e yakınlığıyla biliniyor.

Taliban ile barış süreci

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:52 Kaynak: AA

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