ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu

27.01.2023 00:43
ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu

NEW ABD'li üst düzey yetkililer, terör örgütü DEAŞ'a finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin Somali'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

NEW ABD'li üst düzey yetkililer, terör örgütü DEAŞ'a finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin Somali'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD'li yetkili, yaptıkları çevrim içi toplantıda, Sudani'yi ele geçirmek için dün gece Somali'nin kuzeyindeki "dağlık bir mağara kompleksine" düzenlenen baskınla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sudani'nin, ABD ordusunun "dağlık bir mağara kompleksinde" gerçekleştirdiği operasyon sırasında çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, operasyon neticesinde sivil ya da askeri bir ölüm olmadığını, yalnızca bir ABD askerinin, askeri operasyon köpeği tarafından yaralandığını bildirdi.

Söz konusu baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı.

Yetkililer, Sudani'nin "dağlık bir mağara kompleksinden" terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kıtası ve Afganistan başta olmak üzere dünya çapındaki operasyonel faaliyetlerine finansal ve lojistik destek sağladığını belirtti. Yetkililer, Sudani'nin DEAŞ'a katılmadan önce de "uzun bir terör geçmişi" olduğuna dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine 2012'de giren Sudani'nin yabancı savaşçıların terör örgütü eş-Şebab'ın eğitim kamplarına katılımını organize ettiğini ve bu örgüte finansman kaynağı sağlamak için çalıştığı da ifade edildi.

Yetkililer, Somali hükümeti dahil, terörle mücadele konusunda ABD'nin diğer önemli müttefiklerini de operasyonla ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Somali'nin Doğu Afrika Topluluğuna üyeliği için onay süreci başlatıldı Somali'nin Doğu Afrika Topluluğuna üyeliği için onay süreci başlatıldı Somali ordusu son bir haftada en az 373 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi Somali ordusu son bir haftada en az 373 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu
00:37 Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine çifte indirim
23:16 AK Parti'den 6'lı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına ilk tepki: Bırakın bunları, adayınızı çıkarın
23:43 Ağlama sesi üzerine girilen evde korkunç manzara! Vücudunda darp ve sigara izi olan 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu
14:02 Ataol Behramoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
22:51 6'lı masanın adayını siyasi partilerin yapacakları anket belirleyecek
22:46 İmamoğlu'nun zor anları! Bir anlık dikkatsizliği az kalsın pahalıya patlıyordu
22:30 Bakan Bilgin'e canlı yayında soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
22:08 İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum
22:00 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 01:18:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement