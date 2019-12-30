ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu - Son Dakika

ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

6 saat önce

ABD ordusu, Somali'de 90 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının sorumlusu olduğu düşünülen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu, System.String[]

ABD ordusu, Somali'de 90 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının sorumlusu olduğu düşünülen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. ABD, saldırıda 4 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı.


ABD ordusu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen 90 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu olduğu tahmin edilen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Somali hükümeti ile koordinasyon içinde, ABD Afrika Komutanlığı 29 Aralık'ta, Eş-Şebab'a yönelik iki noktada ayrı ayrı üç hava saldırısı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.


Saldırıda 4 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.


Cumartesi günü Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısını henüz üstlenen olmazken, Somalili yetkililer saldırının Eş-Şebab örgütü tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.


Öte yandan Eş-Şebab örgütünün Somali'de sık sık bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleştirdiği öğrenildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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