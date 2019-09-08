Son Dakika Haberleri: ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu
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ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu

50 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.

ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:50 
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