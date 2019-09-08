ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu
50 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:50
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