Abd ticaret bakanı wilbur ross imib ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer ile bir araya geldi.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, Pazar günü gerçekleşen görüşmede, Türk doğal taş ürünlerinin ABD pazarındaki durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Dinçer görüşmede Ross'a, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda doğal taşta vergi muafiyeti başta olmak üzere 11 başlıkta hazırladıkları beklentileri de aktardı.

ABD'nin doğal taş ithalatının 2018 yılında 3.35 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Dinçer, bunun 380 milyon dolarının Türkiye'den karşılandığını söyledi.

Dünya doğal taş rezervinin yüzde 40'ının Türkiye'de bulunduğunu dile Dinçer, Türkiye'nin doğal taş kapasitesinin ABD'nin ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatında en büyük pazarının ABD olduğunu dile getiren Dinçer, Türk doğal taş sektörünün beklentilerini 11 başlık altında aktardı. Görüşmede, Türkiye'nin 2019 Mayıs ayında Genelleştirilmiş Tercihler Listesi'nden çıkarılması sonrasında doğal taşta yüzde 2.8 ile 6.5 arasında vergi uygulanmaya başlandığını belirtilerek, ticarette bir düşüş olmaması için vergi muafiyeti talebinde bulunuldu.

Dinçer tarafından dile getirilen bir diğer talep ise duvar kaplama işlemi esnasında kullanılan mekanik sabitleme sistemine uygulanan verginin de kaldırılması oldu. ABD'de uygulama işi yapan Türk firma temsilcilerine geçici çalışma vizesi verilmesi de istendi. (Fotoğraflı)