ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi
31 dakika önce
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.
Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.
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