Son Dakika Haberleri: ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

31 dakika önce

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi, System.String[]

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.

Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.

Wilbur Ross, Yunanistan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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