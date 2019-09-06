Son Dakika Haberleri: Abd ticaret bakanı wilbur ross istanbul'da
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Abd ticaret bakanı wilbur ross istanbul'da

47 dakika önce

Amerika Birleşik Devleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Abd ticaret bakanı wilbur ross istanbul'da, System.String[]

Amerika Birleşik Devleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. ABD'li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina'dan İstanbul'a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde kendisini bekleyen araçla  ayrıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Konuk Bakan'ın temaslarının İstanbul ayağında başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'li Wilbur Ross, 9 Eylül'de Ankara'ya geçmesi planlanıyor. ABD'li Bakan'ın burada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşmesi bekleniyor.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:02 Kaynak: DHA
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