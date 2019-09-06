Son Dakika Haberleri: ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de

2 saat önce

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de, System.String[]

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. ABD'li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina'dan İstanbul'a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP terminalinden çıkış yaparak konvoy halinde havalimanından ayrıldı.

Ziyaretinin ilk 3 gününü İstanbul'da başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle geçirmesi beklenen Ross, pazar günü de tarihi yerleri ziyaret edecek. 9 Eylül'de Ankara'ya geçmesi planlanan Ross'un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşmesi bekleniyor.

(Ferhat Yasak - Ufuk Kıvık/İHA)

Ruhsar Pekcan, Wilbur Ross, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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