ABD Ticaret Odası'ndan Kongre'ye "Hükümeti Aç" Çağrısı
1 saat önce
– ABD Ticaret Odası, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının vatandaşlara, iş dünyasına ve ekonomiye zarar verdiği uyarısı yaparak, ABD Kongresi'ne "hükümeti yeniden açın" çağrısı yaptı.
– ABD
Ticaret Odası, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının vatandaşlara, iş dünyasına ve ekonomiye zarar verdiği uyarısı yaparak, ABD Kongresi'ne "hükümeti yeniden açın" çağrısı yaptı.
Hükümetin gececi olarak kapatılmasının olumsuz etkilerinin "artarak hissedildiğine" dikkat çeken ABD Ticaret Odası Başkan Vekili ve Baş Politika Yetkilisi Neil Bradley, mevcut sürecin şirketlerin Küçük İşletmeler Yönetimi'nden destek almasını engellediğini ve kaynak bulma sıkıntısına yol açtığını vurguladı.
Mevcut göç sisteminin çıkmazın merkezinde yer aldığına işaret eden ABD Ticaret Odası, Geçici Korumalı Durum programının ABD ekonomisinin durumunu düzelteceğine inandıklarının altını çizdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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