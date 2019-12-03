ABD Ticaret Temsilciğinden Fransız ürünlerine ek gümrük vergisi önerisi

ABD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa 'nın dijital hizmetler vergisinin ABD'li firmalarına zarar vereceğini iddia etti ve Fransan'dan ithal edilen toplam 2.4 milyar dolarlık ürüne yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer benzer incelemelerin, artan korumacılığa karşı önlem olarak Avusturya ve İtalya için de yapılabileceğini söyledi.

- İstanbul