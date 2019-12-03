Son Dakika Haberleri: ABD Ticaret Temsilciğinden Fransız ürünlerine ek gümrük vergisi önerisi
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ABD Ticaret Temsilciğinden Fransız ürünlerine ek gümrük vergisi önerisi

6 saat önce

ABD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa'nın dijital hizmetler vergisinin ABD'li firmalarına zarar vereceğini iddia etti ve Fransan'dan ithal edilen toplam 2.4 milyar dolarlık ürüne yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

ABD Ticaret Temsilciğinden Fransız ürünlerine ek gümrük vergisi önerisi, System.String[]
ABD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa'nın dijital hizmetler vergisinin ABD'li firmalarına zarar vereceğini iddia etti ve Fransan'dan ithal edilen toplam 2.4 milyar dolarlık ürüne yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer benzer incelemelerin, artan korumacılığa karşı önlem olarak Avusturya ve İtalya için de yapılabileceğini söyledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
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