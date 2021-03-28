ABD Ticaret Temsilcisi Tai, ülkesinin Çin tarifelerini kaldırmaya hazır olmadığını söyledi

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai, ülkesinin yakın zamanda Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifeleri kaldırmaya hazır olmadığını ancak Pekin ile ticaret müzakerelerine açık olabileceğini ifade etti.

Ülkenin Çin kökenli yeni Ticaret Temsilcisi Tai, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, ABD'nin ticaret politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarifelerin Amerikan işletmeleri ve tüketicilerine bedel ödettiğinin farkında olduğuna işaret eden Tai, ancak tarifeleri savunanların bunların işletmeleri yabancılarla rekabetten korumaya yardımcı olduğunu belirttiklerini aktardı.

Tai, ekonomideki aktörlerin düzenleme yapabileceği şekilde iletişim kurulmadan, tarifelerin hızla çekilmesinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulunarak, planlama kabiliyetinin önemini vurguladı.

ABD'nin Çin ile ticari ihtilafını çözmek isteyen şirketlerin baskısıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Tai, ABD'nin yakın zamanda Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifeleri kaldırmaya hazır olmadığını ancak Pekin ile ticaret müzakerelerine açık olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini vermişti

USTR tarafından cuma günü yapılan yazılı açıklamada ise dijital hizmet vergisi soruşturması kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyali verilmişti.

Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere tarafından uygulanan dijital hizmet vergisi ile ABD'nin teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Ticaret Yasası'nın 301. bölümü kapsamında eyleme tabi olduğunun tespit edildiği anımsatılan açıklamada, USTR'nin soruşturmaların tamamlanması için yasal bir yıllık sürenin sona ermesinden önce prosedür seçeneklerini korumak için olası ticari eylemlerini kamuya duyurma ve yorum alma sürecinin sürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tai, "ABD, dijital hizmet vergileriyle ilgili endişelerini çözmek ve uluslararası vergilendirmeyle ilgili daha geniş konuları ele almak için ticari ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'nin uluslararası vergi konularında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) aracılığıyla fikir birliğine varma kararlılığını sürdürdüğünü belirten Tai, "Ancak böyle bir mutabakata varılıncaya kadar, gerekirse tarifelerin uygulanması da dahil olmak üzere bölüm 301 süreci kapsamındaki seçeneklerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.