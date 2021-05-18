ABD Ticaret Temsilcisinden Kanada ve Meksika'ya yeni ticaret anlaşmasını uygulama çağrısı Açıklaması

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'nın (USMCA) şartlarını uygulama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Tai, USMCA'nın ilk Serbest Ticaret Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ABD, Meksika ve Kanada'nın anlaşmayı başarılı kılmak için harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yeni anlaşmanın farklı ekonomik koşullara sahip komşu ülkelerin, farklılıklarını yönetirken ileriye doğru yeni bir yol açmak için bir araya gelebileceğini gösterdiğini belirten Tai, anlaşmanın ABD Kongresinde benzeri görülmemiş bir destek aldığını aktardı.

Tai, "Bu yüksek düzeyde desteği sürdürmek için, USMCA'nın şartlarını uygulamak, yürütmek ve yerine getirmek için iş birliği yapmamız çok önemli. Bu anlaşmanın kalıcı olması için, sadece ABD'de değil Meksika ve Kanada'da da insanların ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerekiyor. Bu sadece sözlerimizi yerine getirirsek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Amerika'nın sürdürülebilirliği teşvik etmek için iklim değişikliğiyle mücadeleye de liderlik etmesi gerektiğinin altını çizen Tai, USMCA'nın gelecekteki iş birliği ve refah için bir platform olarak hizmet etmesi gerektiğini belirtti.