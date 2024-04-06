CFPB, Sanal Varlıkların Tehlikelerine Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Kripto

CFPB, Sanal Varlıkların Tehlikelerine Dikkat Çekiyor

CFPB, Sanal Varlıkların Tehlikelerine Dikkat Çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), sanal dünyalarda kripto varlıkların kullanımının artmasıyla birlikte, bu alandaki risklere dair bir rapor yayınladı. Decentraland ve The Sandbox gibi platformlardaki dijital varlıkların, itibari para birimleriyle değiştirilebildiği belirtilirken, bu durumun dolandırıcılık vakaları ve yetersiz tüketici güvenceleri nedeniyle endişe yarattığı vurgulandı.

06.04.2024 22:50  Güncelleme: 22:55
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Decentraland ve The Sandbox gibi sanal ortamlarda kripto varlıkların kullanımının artmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Finansal Koruma Bürosu bu alandaki risklere dair kapsamlı bir rapor yayınladı.

CFPB, Sanal Varlıkların Tehlikelerine Dikkat Çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), sanal dünyalardaki kripto varlıklarının potansiyel tehlikeleri konusunda bir rapor yayınladı. Raporda Decentraland ve The Sandbox gibi platformlardaki dijital varlıkların, diğer platformlarda itibari para birimleriyle değiştirilebildiğine dikkat çekildi. Ancak bu kolaylık, artan dolandırıcılık vakaları ve yetersiz tüketici güvenceleri nedeniyle endişe yaratıyor.

CFPB, video oyunları ve sanal dünyaların bankacılık işlevleri görmeye başladığını, ancak geleneksel bankacılık sistemlerindeki korumalardan yoksun olduğunu vurguladı. Rapora göre özellikle dijital varlıkların fiat paraya dönüştürülmesinde kullanılan üçüncü taraf ticaret platformları risk taşıyor. Bununla birlikte sanal öğelerin oyun ekonomisi dışında kripto varlık olarak alınıp satılmasının artan popülaritesi de riskleri artırıyor.

CFPB Direktörü Rohit Chopra, Amerikalıların oyunlara harcadıkları paraları kripto para birimlerine dönüştürme eğilimine dikkat çekti. Kurum, bilgisayar korsanlığı, hesap hırsızlığı ve kayıp varlıklar hakkında şikayetler alıyor. Aynı zamanda oyun şirketlerinin yetersiz destek hizmetleri de tüketici memnuniyetsizliğine neden oluyor.

Son olarak Paradigm'ın hükümet işleri sorumlusu Alexander Grieve, CFPB'nin bu tür raporlarının gelecekteki düzenleyici adımlara işaret edebileceğini dile getirdi.

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