ABD Tüm Diplomatlarını Geri Çekecek
57 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da yaşanan kriz sebebi ile henüz çekmedikleri tüm diplomatları geri çekme kararı aldıklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Venezuela
'da yaşanan kriz sebebi ile henüz çekmedikleri tüm diplomatları geri çekme kararı aldıklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden, Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatları geri çekme kararı aldıklarını duyurdu. Pompeo, "ABD'de Venezuela'daki elçilikte geri kalan tüm personellerini bu hafta içinde geri çekecek" ifadelerini kullandı. Bu kararın alınmasında Venezuela'da son zamanlarda yaşananların etkili olduğunu belirten Pompeo, elçilikteki ABD'li diplomatik personelin varlığının ABD'nin politikalarını kısıtladığını aktardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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