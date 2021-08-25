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ABD, tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdi - Son Dakika

ABD, tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdi

25.08.2021 20:02
ABD, tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdi, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan bildiride, hizmette bulunan tüm personeline Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan bildiride, hizmette bulunan tüm personeline Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından 23 Ağustos'ta "tam onay" almıştı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk Covid-19 aşısı olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, ise geçtiğimiz haftalarda tüm Pentagon çalışanlarına gönderdiği bildiride, tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını aktarmıştı. Bakanlık tarafından bugün yayınlanan bildiride hizmette bulunan tüm personeline Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Bildiride, Amerikan ulusunu korumak için birliklerin sağlıklı ve hazırlıklı olmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, bazı sağlık uzmanları ve askeri önderler ile görüşmeler yapılması ve Başkan Joe Biden'ın da destek olması sonrasında zorunlu Covid-19 aşısı uygulaması kararına varıldığı bildirildi.

PERSONEL ZORUNLU AŞI UYGULAMASINA YABANCI DEĞİL

Hizmetteki personelin zorunlu aşılama uygulamasına alışkın olduğu ve kritik görevler gereği aşılamanın neredeyse ABD ordusu kadar eski olduğuna vurgu yapılan bildiride, Savunma Bakanlığının bu görevi yerine getirmek için aciliyetle, profesyonellikle ve şefkatle yerine getireceği belirtildi.

AŞILAMA DERHAL BAŞLAYACAK

Derhal başlaması planlanan zorunlu Covid-19 aşısı uygulaması ile Savunma Bakanlığının görevde bulunan ve hazırda olan tüm silahlı personeli ile Ulusal Muhafızlar içerisindeki tamamen aşılanmamış tüm personel aşılanacak.

HASTALIĞI ATLATANLAR DA AŞILANACAK

En az iki hafta önce tek dozluk aşılardan birini almış veya çift dozluk aşıların her iki dozu ile aşılanmış personel tam aşı programına sahip kabul edilecek ancak daha önce Covid-19 enfeksiyonu atlatmış personel tam aşılanmış sayılmayacak.

FDA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ AŞILAR KULLANILACAK

Uygulamada sadece ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) tarafından onaylanmış aşılar kullanılacak. Daha önceden gönüllü olarak aşılanan tam aşı programına sahip kabul edilmesi için FDA onayı ya da Dünya Sağlık Örgütü Acil Kullanım Listesinde bulunan aşılardan birini almış olma şartı aranacak. Gönüllü olarak Covid-19 için klinik testlere katılan personel ise testler sonlanana kadar zorunlu Covid-19 aşısı uygulamasından muaf tutulacak.

Bildiride ayrıca, askeri personeli aşılanması ile birçok hayat kurtarılacağına değinilerek, her eyaletin askeri departmanları tarafından personelin zorunlu aşılanması hakkında düzenli olarak rapor vereceği bildirildi.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD, tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD, tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdi - Son Dakika


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