ABD Tunus'ta parlamentonun feshedilmesinden derin endişe duyuyor - Son Dakika
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ABD Tunus'ta parlamentonun feshedilmesinden derin endişe duyuyor

01.04.2022 00:47
ABD Tunus'ta parlamentonun feshedilmesinden derin endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisini feshetmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisini feshetmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Price, "ABD, Tunus Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu tek taraflı olarak feshetme kararından ve Tunus makamlarının milletvekillerine karşı yasal önlemler almayı düşündüklerine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Price, Tunus yetkililerini herhangi bir siyasi reform sürecinin şeffaf ve kapsayıcı olması, siyasi parti, işçi sendikaları ve sivil toplumla koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiği konusunda sürekli uyardıklarını belirtti.

Sözcü, "Seçilmiş bir parlamento da dahil olmak üzere anayasal yönetime hızlı bir dönüş, demokratik yönetişim için kritik öneme sahiptir ve gerekli reformlar Tunus ekonomisinin toparlanmasına geniş ve kalıcı bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'ni 30 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

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Price, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın dış finansmanlı komplo konusunda ABD'nin adını zikretmesiyle ilgili bir soruya ise "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok." diye tepki gösterdi.

Sözcü, Pakistan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini, ülkedeki anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünü desteklediklerini söyledi.

3 Nisan'da kendisine karşı güvensizlik oylaması yapılacak olan Başbakan Han, dış finansmanlı komplo iddiasıyla ilgili önce ABD'nin adını vermiş, sonrasında ise bu açıklamasını düzelterek "yabancı bir ülke" ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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