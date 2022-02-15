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ABD Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişeli - Son Dakika

ABD Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişeli

15.02.2022 17:56
ABD Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişeli

ABD, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konsey oluşturma kararını endişeyle karşıladığını bildirdi.

ABD, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konsey oluşturma kararını endişeyle karşıladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararından endişe duyuyoruz. Geçen hafta, bağımsız yargının etkili ve şeffaf bir demokrasinin temel unsuru olduğunu vurgulamak için aynı tutumda olan ortaklarımızla bir araya geldik." ifadelerine yer verildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliğinin Tunus büyükelçileri, 8 Şubat'ta ortak bir açıklama yaparak Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişe duyduklarını belirtmişti.

Konseyin yargının düzgün işleyişini ve bağımsızlığına saygı gösterilmesini sağladığı kaydedilen açıklamada, halka hukukun üstünlüğü temelinde hizmet eden, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan demokratik bir sistemin sağlıklı işlemesi için bağımsız, şeffaf ve etkili bir yargının kurulmasının ve güçler ayrılığının gerekli olduğu vurgulanmıştı.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişeli - Son Dakika


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