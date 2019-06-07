Son Dakika Haberleri: ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
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ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı

16 dakika önce

ABD'nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı, System.String[]
ABD'nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi. İngiliz medyasında, iki Amerikan kaynağına dayandırılan haberde, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan almaktan vazgeçmesi durumunda ABD'nin de kararından vazgeçebileceği belirtildi. Öte yandan, kararın gelecek dönem için eğitim alması beklenen Türk pilotları etkileyeceği aktarıldı. İngiliz medyası, 29 Mayıs'ta yaptığı haberde ise ABD'nin, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazmıştı. İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasında bir süredir F-35 savaş uçağı konusunda, tehdit oluşturabileceği iddiasıyla Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri yüzünden gerilim yaşanıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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