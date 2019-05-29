ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve F-35 programı konusunda bilgi sahibi iki yetkili nihai kararın henüz verilmediğini söylerken, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Havacılık Üssü'nde eğitim gören Türk pilotların Türkiye'ye geri gönderilip gönderilmeyeceği de henüz bilinmiyor.