ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:53
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve F-35 programı konusunda bilgi sahibi iki yetkili nihai kararın henüz verilmediğini söylerken, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Havacılık Üssü'nde eğitim gören Türk pilotların Türkiye'ye geri gönderilip gönderilmeyeceği de henüz bilinmiyor.
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