Son Dakika Haberleri: ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor
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ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve F-35 programı konusunda bilgi sahibi iki yetkili nihai kararın henüz verilmediğini söylerken, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Havacılık Üssü'nde eğitim gören Türk pilotların Türkiye'ye geri gönderilip gönderilmeyeceği de henüz bilinmiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:53 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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