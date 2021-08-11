ABD, Türk SİHA'larından rahatsız

ABD'de Ermeni lobisine yakın 27 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdıkları mektupta, Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA'ların Güney Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da Amerikan çıkarlarına ters düştüğü ifade edildi. Kongre üyeleri, ABD'nin Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı yapmayı durdurma çağrısı yaptı.

Kongre üyeleri, Dışişleri Bakanı Blinken'e, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara dair mektup yazdı. Mektupta, "Amerikan çıkarları, müttefikleri ve ortakları için tehdit oluşturan silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı hakkındaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" denildi. Mektupta SİHA'ların 'Amerikan çıkarlarına' ters düştüğü ve Güney Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığı öne sürüldü. Kongre üyeleri, Blinken'e yollanan mektupta ABD'nin Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı yapmayı durdurma çağrısı da yaptı.

MEKTUBUN KAYNAKÇASINDA AMERİKA ERMENİ ULUSAL KOMİTESİ DE YER ALIYORMektupta yer alan kaynakça bölümünde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) da yer aldı. Öte yandan mektup, ANCA'nın resmi internet sitesinde de yayınlandı. Mektupta ilk imzanın sahibi ABD Kongre üyesi David Cicilline , Azerbaycan- Ermenistan arasında çatışmaların sürdüğü 14 Kasım 2020'de yayınladığı açıklamada, "Ermenistan'ın demokratik hükümetinin yanındayım" demişti.SİHA'LAR BİRÇOK BÖLGEDE BAŞARILI OLDU

Baykar Savunma tarafından üretilen SİHA'lar, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la savaşında etkin rol oynamıştı. Azerbaycan ordusunun envanterine eklediği SİHA'lar, Ermeni güçlerini Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda bıraktı. Öte yandan Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ilerleyişi, SİHA'ların etkin kullanımıyla durdurulmuştu.