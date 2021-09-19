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ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

19.09.2021 07:45
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var, System.String[]

Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri adalarına göz dikti. Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçen ve Lozan'ı da ihlal eden ABD, özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

Pentagon'un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri. Özellikle Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. "Gayri Askeri Statü"deki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan'ın ihlali anlamına da geliyor.

ABD KULLANIM İZNİ İSTEYECEK

Balkanlar ile Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dedeağaç'a üs kuran ABD, şimdi de adalara gözünü dikti. ABD'nin Ege'de gayri askeri statüde olan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni isteyeceği belirtiliyor.

ANLAŞMA 5 YIL UZATILACAK

ABD, Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç Limanı'nı genişleterek, büyük askeri gemilerin yanaşabileceği üs haline getirmiş, Balkanlar'a bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. ABD ile Yunanistan, Dedeağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

LİMNİ'Yİ HAVA OPERASYONLARINDA KULLANMAK İSTİYORLAR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'deki bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Skiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

GAYRİ ASKERİ STATÜDE

Pentagon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen gayri askeri statüde. Yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yığan Yunanistan, sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı.

NAVTEX'LERLE UYARDIK

Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlallare dikkat çekilerek, Limni, Midilli ve Semadirek'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

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Son Dakika Dünya ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika
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