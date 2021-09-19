Üye Girişi
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

19.09.2021 09:31

Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri adalarına yeşil ışık yaktı. Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçen ve Lozan'ı da ihlal eden ABD, özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istiyor.

Pentagon'un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri. Özellikle Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. "Gayri Askeri Statü"deki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan'ın ihlali anlamına da geliyor.

ABD KULLANIM İZNİ İSTEYECEK

Balkanlar ile Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dedeağaç'a üs kuran ABD, şimdi de adalara gözünü dikti. ABD'nin Ege'de gayri askeri statüde olan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni isteyeceği belirtiliyor.

ANLAŞMA 5 YIL UZATILACAK

ABD, Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç Limanı'nı genişleterek, büyük askeri gemilerin yanaşabileceği üs haline getirmiş, Balkanlar'a bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. ABD ile Yunanistan, Dedeağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

LİMNİ'Yİ HAVA OPERASYONLARINDA KULLANMAK İSTİYORLAR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'deki bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Skiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

GAYRİ ASKERİ STATÜDE

Pentagon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen gayri askeri statüde. Yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yığan Yunanistan, sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı.

NAVTEX'LERLE UYARDIK

Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlallare dikkat çekilerek, Limni, Midilli ve Semadirek'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Pentagon, Asker, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi 09:23 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı 04:16 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada
Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı 00:35 Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği 00:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi 23:13 Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu 19:49 Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, 16:16 Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Son Dakika Haberleri
09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi
09:23 Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
09:22 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı
09:07 Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
Kanlar içinde yere yığılan Merih Demiral, üstüne bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme tepki gösterdi Kanlar içinde yere yığılan Merih Demiral, üstüne bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme tepki gösterdi         
09:31
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık         
09:07
İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti         
00:43
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım         
22:03
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı         
17:59
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 09:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement