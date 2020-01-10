ABD, TürkAkım'ın Bulgaristan kısmına karşı - Son Dakika
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ABD, TürkAkım'ın Bulgaristan kısmına karşı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım'ın Bulgaristan güzergahına karşı olduğunu söyledi.

ABD, TürkAkım'ın Bulgaristan kısmına karşı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım'ın Bulgaristan güzergahına karşı olduğunu söyledi.


Bulgar devlet radyosuna açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD'nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım'ın ikinci aşamasına karşı olduğunu belirtti. Söz konusu hattı Rusya'nın jeostratejik projesi olarak gördüklerini belirten Hale, " Moskova, enerji kaynaklarını Avrupa'yı bölme ve nüfuz için siyasi enstrüman olarak kullanıyor. Kuzey Akım ile TürkAkım'ın ikinci hattı problem oluşturuyor. Çünkü Avrupa için tedarikin çeşitlendirilmesine katkı sağlamıyor" dedi.


Söz konusu doğal gaz hatlarının Ukrayna'yı devre dışı bıraktıklarını belirten Hale, bu durumun da ülkeyi istikrarsızlaştırdığını savundu. - SOFYA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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