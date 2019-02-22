ABD: Türkiye dahil 4 ülke damping yapıyor
1 saat önce
ABD, Türkiye dahil 4 ülkeden geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığı tespitinde bulundu.
ABD
, Türkiye
dahil 4 ülkeden geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığı tespitinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:30
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