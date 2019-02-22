Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye dahil 4 ülke damping yapıyor

ABD: Türkiye dahil 4 ülke damping yapıyor

1 saat önce

ABD, Türkiye dahil 4 ülkeden geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığı tespitinde bulundu.

ABD: Türkiye dahil 4 ülke damping yapıyor, System.String[]
ABD, Türkiye dahil 4 ülkeden geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığı tespitinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:30 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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