ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
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ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

19.04.2022 18:00
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin "Seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin "Özel durumlar/seyahat etmeyin" şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.

3. seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika


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