Son Dakika Haberleri: ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı
Son Dakika Dünya ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı - Son Dakika Dünya

ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak Şam İslam Devleti için çalışan iki Türk ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yardım ettiği iddiasıyla iki Türk ve Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket hakkında yaptırım kararı aldı.


ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Değerler Kontrol Dairesi bugün yayımladığı basın açıklamasıyla IŞİD'e yardım gerekçesiyle bazı şirketlere yaptırım kararı aldığını duyurdu. Açıklamada İsmail ve Ahmet Bayaltun kardeşlerin IŞİD savaşçılarına tedarikçilik yaptığı, İsmail Bayaltun'un sahibi olduğu ACL İhracat ve İthalat şirketine de 2015 - 2017 yılları arasında IŞİD'e ekipman sağladığı gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi. Kara listeye alınan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen diğer firmalarsa döviz ve para transfer şirketleri Sahloul Money Exchange Company ile Al-Sultan Money Transfer Company oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi
ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 06:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]