ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yardım ettiği iddiasıyla iki Türk ve Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket hakkında yaptırım kararı aldı.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Değerler Kontrol Dairesi bugün yayımladığı basın açıklamasıyla IŞİD'e yardım gerekçesiyle bazı şirketlere yaptırım kararı aldığını duyurdu. Açıklamada İsmail ve Ahmet Bayaltun kardeşlerin IŞİD savaşçılarına tedarikçilik yaptığı, İsmail Bayaltun'un sahibi olduğu ACL İhracat ve İthalat şirketine de 2015 - 2017 yılları arasında IŞİD'e ekipman sağladığı gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi. Kara listeye alınan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen diğer firmalarsa döviz ve para transfer şirketleri Sahloul Money Exchange Company ile Al-Sultan Money Transfer Company oldu.