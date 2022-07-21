ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

21.07.2022 22:34
ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Anonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi.

Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde BM Genel Sekreteri'ni destekledik, Türk müttefiklerimizi destekledik diyebilirim. Elbette Ukraynalı ortaklarımızı da bu konudaki çabalarında destekledik. BM tarafından çeşitli aşamalar konusunda bilgilendirildik. Uzmanlarımız notları karşılaştırdı ve notları paylaştı. Aynı şey Türk müttefiklerimiz, Ukraynalı ortaklarımız için de geçerli. Yine, zaten bu noktada olmamalıydık. Bu, Rusya Federasyonu'nun gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son bir saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme. Ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanmasıdır. Tabii ki ortaklarımızla Rusya'yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin... ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin... ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin... ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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