ABD, Türkiye'de yapılacak Afganistan toplantısını takip edecek - Son Dakika

ABD, Türkiye'de yapılacak Afganistan toplantısını takip edecek

24.03.2021 16:53
ABD, Türkiye'de yapılacak Afganistan toplantısını takip edecek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da barışçıl çözüm için Türkiye'nin ev sahipliğinde Afgan hükümeti ve Taliban liderlerini bir araya getirecek toplantıyı takip edeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da barışçıl çözüm için Türkiye'nin ev sahipliğinde Afgan hükümeti ve Taliban liderlerini bir araya getirecek toplantıyı takip edeceklerini söyledi.

Blinken, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantılarda Afganistan, Rusya, Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim krizi ve NATO'nun geleceği gibi çeşitli konuların görüşüldüğünü anlatan Blinken, liderler seviyesinde yapılacak toplantının hazırlık çalışmalarını da yaptıklarını dile getirdi.

Blinken, NATO'nun 70 yılı aşkın süredir transatlantik güvenliğin temel unsuru olduğuna dikkati çekerek ABD'nin bu ittifaka kendisini adadığını vurguladı.

ABD birliklerinin, "doğru zaman" geldiğinde Afganistan'dan çekileceğini belirten Blinken; bunun, daha önce belirlenen 1 Mayıs tarihinde gerçekleşmesinin zor olduğunu anlattı.

Blinken, Afganistan konusunda barışçıl siyasi çözüm için diplomatik görüşmelerin devam ettiğine işaret ederek "Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin ev sahipliğinde Afgan hükümeti ve Taliban liderlerini bir araya getirecek toplantıyı takip ediyoruz." diye konuştu.

Rusya konusunun toplantıda uzun uzun ele alındığını belirten Blinken, Rusya'nın "sorumsuz ve hasmane" tutumunu sürdürdüğünü, bu ilişkilerinin yakın gelecekte sınamalarla geçmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Blinken, NATO üyesi ülkelerin 2014 yılındaki Galler Zirvesi'nde savunma harcamalarını arttırma taahhüdünde bulunduklarını anımsatarak müttefiklerin bu konuda ilerleme sağladıklarını söyledi.

Mali taahhütlerin "önemli ve hayati" olduğunu vurgulayan Blinken, aynı zamanda askeri kuvvetlerin hazırlıklı olmaları gerektiğine işaret etti.

Blinken, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında yapılan kapsamlı yatırım anlaşmasıyla ilgili bir soru üzerine, Çin'in zorunlu çalıştırma, kamu işletmeleri ve desteklemeler konusundaki taahhütlerini uygulamakla yükümlü olduğunu ve verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Afganistan, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Türkiye'de yapılacak Afganistan toplantısını takip edecek - Son Dakika


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