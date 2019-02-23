ABD: Türkiye güvenli bölgede olmayacak
42 dakika önce
ABD, Türkiye sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de güvenli bölge oluşturacak.
ABD
, Türkiye
sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye
'de güvenli bölge oluşturacak. Güvenli bölgede Türk askerleri ve YPG/ PKK
olmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20
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