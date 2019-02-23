Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye güvenli bölgede olmayacak

ABD: Türkiye güvenli bölgede olmayacak

42 dakika önce

ABD, Türkiye sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de güvenli bölge oluşturacak.

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ABD, Türkiye sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de güvenli bölge oluşturacak. Güvenli bölgede Türk askerleri ve YPG/ PKK olmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20 

Ekonomi
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