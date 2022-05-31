ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz - Son Dakika
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ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz

31.05.2022 23:50
ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna gıdalarının ihracatına yol bulma çabalarını desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna gıdalarının ihracatına yol bulma çabalarını desteklediklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price'a, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Türkiye ziyareti soruldu.

Price, ziyaretten haberdar olduklarını belirterek, "Türk müttefiklerimizin bu savaşı sona erdirmek üzere, öncelikle şiddeti azaltmak ve aynı zamanda Ukrayna buğdayı da dahil olmak üzere Ukrayna gıda maddelerinin ihracatını kolaylaştırmanın yollarını bulma konusundaki diplomatik çabalarını anlıyor ve kesinlikle destekliyoruz." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye'nin itirazı

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil edilmesine karşı çıkmasıyla ilgili yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alıp almadıkları sorulan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştüğünü, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Finlandiya'ya gideceğini anımsatarak, bu görüşmelerin ana konularından birinin, bu ülkenin NATO'ya üyeliği olduğunu söyledi.

Sözcü Price, "Değerlendirmemizde herhangi bir değişiklik yok. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda NATO ittifakı içinde geniş bir desteğin olduğuna ve bu iki ülkenin bir an önce NATO'ya alınabileceğine dair güvenimizde herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.

Türkiye'nin bu iki ülkeye yönelik itirazlarının doğrudan Ankara ile Washington arasındaki ikili bir konu olmadığını anlatan Price, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra NATO'nun üst düzey yetkililerinin görüştüğü bir konu olduğunu dile getirdi.

Bu ülkelerin "bir an önce" NATO'ya alınacağına dair ifadesiyle ne kadarlık bir süreyi kastettiğine yönelik bir soruya Price, buna bir takvim tanımlamayacağını ancak bu sürecin olabilecek en hızlı şekilde ele alındığını görmek istedikleri yanıtını verdi.

Price, ABD'nin Türkiye ile bu konuda istişarelerini sürdüreceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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