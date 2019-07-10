Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'nin S-400 alımında pozisyonumuz değişmedi, ağır sonuçları olacak
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ABD: Türkiye'nin S-400 alımında pozisyonumuz değişmedi, ağır sonuçları olacak

24 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

ABD: Türkiye'nin S-400 alımında pozisyonumuz değişmedi, ağır sonuçları olacak, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın S-400'ler ile ilgili anlaşmayı devam ettirmesi halinde bunun ağır sonuçlarının olacağını dile getiren Ortagus, Rus hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'nin pozisyonunun değişmediğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07 
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