ABD: Türkiye'nin S-400 alımında pozisyonumuz değişmedi, ağır sonuçları olacak
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07
Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye
'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ankara
'nın S-400'ler ile ilgili anlaşmayı devam ettirmesi halinde bunun ağır sonuçlarının olacağını dile getiren Ortagus, Rus hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'nin pozisyonunun değişmediğini söyledi.
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