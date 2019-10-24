Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz
Son Dakika Dünya ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz

ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz

1 saat önce

Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi.

ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz, System.String[]

Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi. Yetkili "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımların kaldırıldığına yönelik açıklamasının ardından, üst düzey bir Trump hükümeti yetkilisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi.


Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmayacağını umduklarını söyledi.


Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen yetkili, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına ilişkin, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar bağlamında dikkatli olması gerektiğini söyledi.


"Etnik temizliğe dair bir kanıt yok"


ABD'li yetkili ayrıca Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "etnik temizlik" icra ettiğine ilişkin herhangi bir kanıt mevcut olmadığını ifade eden yetkili, Türkiye'nin kendilerine böyle bir şeyin gelecekte de yaşanmayacağına dair güvence verdiğini kaydetti.


ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ellerinde Türkiye'nin bölgede "etnik temizlik" yaptığına ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuştu.


Reuters/ BÜ,ET


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, S 400, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır
Beyaz Saray yetkilisi: Suriye'de şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı: Silah ihracatı durdurulsun, ekonomik yaptırım uygulansın ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 02:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]