ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz
1 saat önce
ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kısa süre içerisinde operasyona başlayacağı, ABD'nin operasyonu desteklemeyeceği ve dahil olmayacağı açıklandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği ve an meselesi olduğunu söylediği operasyonun kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Güvenli Bölge'yi görüştü Beyaz Saray'ın Türkiye açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı