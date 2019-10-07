Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz
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ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz

1 saat önce

ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz

ABD: Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyonu desteklemiyoruz, System.String[]

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kısa süre içerisinde operasyona başlayacağı, ABD'nin operasyonu desteklemeyeceği ve dahil olmayacağı açıklandı.


Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği ve an meselesi olduğunu söylediği operasyonun kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:31 
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