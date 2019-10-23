Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yaptığına dair delil görmedik
Son Dakika Dünya ABD: Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yaptığına dair delil görmedik

ABD: Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yaptığına dair delil görmedik

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'nin Suriye harekatı esnasında etnik temizlik yaptığını görmedik" dedi. Jeffrey ayrıca, Türkiye'nin bölgede kimyasal silah kullandığına dair iddialarının araştırıldığını söyledi.

ABD: Türkiye'nin Suriye'de etnik temizlik yaptığına dair delil görmedik, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, " Türkiye'nin Suriye harekatı esnasında etnik temizlik yaptığına dair delil görmedik" dedi.


Jeffrey, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkler bölgeye geldiğinden beri herhangi bir etnik temizlik görmedik. Türklerin desteklediği muhalif güçlerden korkan birçok kişi kaçtı. Bu güçlerin, savaş suçu olarak nitelendirebileceğimiz bazı eylemlerde bulunduklarını da gördük" diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:43 
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