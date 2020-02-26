ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok - Son Dakika Dünya

ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

6 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok, System.String[]

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.


Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:03 
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