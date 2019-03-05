Son Dakika Haberleri: ABD Türkiye ve Hindistan'ı "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi"Nden Çıkarıyor

ABD Türkiye ve Hindistan'ı "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi"Nden Çıkarıyor

36 dakika önce

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GSP) programından çıkarmanın gündemde olduğunu açıkladı.

ABD Türkiye ve Hindistan'ı
ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GSP) programından çıkarmanın gündemde olduğunu açıkladı.

USTR'ın internet sayfasında yayımlanan basın bültenine göre Lighthizer, Türkiye'nin artık Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine katılmaya ve tercihli anlaşmadan yararlanmaya "uygun olmadığını" belirtti ve "Çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti" dedi.

Lighthizer ayrıca, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, Kongre'ye ve Türk hükümetine yapılan bildirimlerden sonra en az 60 gün boyunca yürürlüğe girmeyeceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi açıklamasıyla  yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

USTR'ın Hindistan ile ilgili karar bölümünde ise Lighthizer, bu ülkenin GSP katılımına ilişkin Nisan 2018'de bir gözden geçirme başlatıldığını anımsattı. Lighthizer, Hindistan'ın başlattığı geniş çaplı ticaret bariyerlerinin ABD ticareti üzerinde negatif etkiler yarattığına dikkat çekti ve "Yoğun görüşmelere karşın Hindistan gerekli adımlar atamadı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:58 Kaynak: DHA

Hindistan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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