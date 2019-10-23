ABD, Türkiye yaptırımlarını kaldırılyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:59
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