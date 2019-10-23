Son Dakika Haberleri: ABD, Türkiye yaptırımlarını kaldırılyor
Son Dakika Ekonomi ABD, Türkiye yaptırımlarını kaldırılyor

ABD, Türkiye yaptırımlarını kaldırılyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD, Türkiye yaptırımlarını kaldırılyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:59 
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