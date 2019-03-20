ABD Türkiye'ye İki F-35 Daha Gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, iki F-35 savaş uçağının daha Türkiye'ye teslim edilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, iki F-35 savaş uçağının daha Türkiye'ye teslim edilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.



DellaVedova, iki adet F-35 savaş uçağının daha Türkiye'ye teslim edilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığını duyurdu. Türkiye'nin F-35 programının ve ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'ndeki Türk personelinin eğitimlerinin aksi yönde bir talimatta bulunulmadıkça devam edeceğini belirten DellaVedova, "Türkiye'nin şu anda Luke Hava Üssü'nde 2 adet F-35A'si var ve 2 diğer uçağın da Luke'a gönderilmek üzere son hazırlıkları yapılıyor. İlk iki uçak da Kasım ayında ülkeye gönderilmek üzere planlandı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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